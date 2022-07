Calciomercato Napoli, due club puntano Lozano: la notizia sul messicano

Nel corso della partita contro l’Adana Demirspor di ieri sera, Hirving Lozano, subentrato a Politano, si è reso protagonista del secondo tempo, realizzando il gol dell’1-0 e portando all’autogol del 2-2 che ha regalato il pareggio agli azzurri. Nonostante ciò, anche il futuro del messicano in casa Napoli non è assicurato: diversi club sono interessati al calciatore ed intenzionati a portarlo via dalla società di Aurelio De Laurentiis.

FOTO: Getty Images, Lozano

Due club su Lozano, le ultime

Il numero 11 del Napoli, secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, è nel mirino di due club internazionali, provenienti dalla Premier League e dalla Bundesliga. Entrambe le due società hanno chiesto informazioni sull’esterno azzurro negli ultimi giorni, sondando il territorio per avviare una trattativa.

Inoltre, Lozano ha cambiato il proprio agente ed ha scelto di affidarsi a Gordon Stipic.

Di seguito quanto scritto dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira:

“Due club di Premier League e Bundesliga hanno chiesto informazioni per Hirving Lozano negli ultimi giorni. L’esterno del Napoli ha scelto Gordon Stipic come suo nuovo agente“.