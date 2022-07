Buone notizie per Spalletti: il retroscena legato alle visite mediche di Kim!

Per il nuovo acquisto del Napoli Kim Min-Jae erano rimasti da risolvere una serie di aspetti fiscali e burocratici. Una volta ultimati questi dettagli, il difensore coreano è partito dal Portogallo alla volta di Roma per sottoporsi alle visite mediche per il Napoli a Villa Stuart nella giornata di ieri. Ad accoglierlo al suo arrivo, c’era ovviamente il medico sociale del club azzurro Raffaele Canonico.

FOTO: Kim Min-Jae

Medici impressionati per Kim: il motivo

L’edizione oggi in edicola della Gazzetta dello Sport racconta un retroscena legato proprio al nuovo acquisto del Napoli e all’esito delle sue visite mediche. Secondo quanto riportato dal quotidiano, i medici sono rimasti particolarmente impressionati per la sua grande forza fisica e per la sua esplosività, caratteristiche che d’altronde hanno spinto il Napoli a puntare su di lui.

Kim Min-Jae è stato ingaggiato dalla società di Aurelio De Laurentiis per sostituire Kalidou Koulibaly, impegnato ormai con il Chelsea in Premier League. Il coreano ha raggiunto poi Castel di Sangro per firmare il contratto e per unirsi al gruppo squadra e mettersi a disposizione di Luciano Spalletti.