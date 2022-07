Spalletti: “Abbiamo tutti delle responsabilità. Kim? C’è una cosa che fa alla perfezione”

È terminato il match amichevole tra Napoli e Adana Demirspor, le due compagini non vanno oltre il pareggio: la partita termina con il risultato di 2-2.

Napoli-Adana

È stato un match equilibrato, nel primo tempo il Napoli ha tenuto bene il campo è mancato però il guizzo decisivo per il gol.

Nel secondo tempo invece, i turchi hanno conquistato campo e, grazie anche ad alcuni errori banali del Napoli, sono riusciti a mettere in difficoltà i partenopei.

Al termine della partita, come di consueto, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni della radio ufficiale, di seguito le sue parole:

Spalletti

Sul match: “Ci sono stati questi due episodi dei rigori. Noi abbiamo un po’ di responsabilità. Tutto abbastanza bene. Mi aspettavo di più nella qualità palla al piede sulla trequarti. Abbiamo voluto dare un premio ad Ambrosino per quanto fatto vedere con la Primavera”.

Sulla squadra: “Tutti si stanno inserendo benissimo. Kvara sta facendo vedere di avere grandissime qualità tecniche è stato sfortunato in un paio di occasioni, altrimenti poteva segnare. Zerbin ha fatto vedere cose buone anche in un ruolo non suo. Ambrosino è un ragazzo che deve fare esperienza e può crescere tanto. Poi c’era Olivera a cui avevamo chiesto di non accelerare troppo perché veniva da un infortunio e gli abbiamo detto noi di non strappare troppo. Ostigard invece ha fatto una buona partita, nonostante l’errore su rigore “

Formazione? “Abbiamo diviso compiti e formazione. Gaetano non aveva giocato precedentemente e ora ho deciso di metterlo con Elmas esterno. Lui può fare qualsiasi cosa, avrei potuto metterlo anche centrale. Ci sono mancati i gol facili: la partita avrebbe preso un altro ritmo. Poi si sono un po’ innervositi, hanno lasciato spazi ma queste sono cose da perfezionare“.

Kim? “Sono contento: è un bravissimo ragazzo e un buon calciatore. Bisogna valutarlo nel nostro calcio. Avendolo conosciuto oggi posso dire che è pronto a mettersi a disposizione. So che è uno che esegue alla perfezione cosa gli chiederò. Ha carattere e forza“.