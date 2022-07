Napoli-Adana, tifosi scoraggiati: succederà durante l’amichevole

Il Napoli entrerà in scena tra qualche ora per la prima amichevole nel ritiro di Castel di Sangro. Appuntamento alle 20:30 per il calcio d’inizio della sfida contro l’Adana Demirspor.

Non ci sarà però, una considerevole quantità di tifosi sugli spalti dello stadio Patini. Sul sito di TicketOne, infatti, sono ancora presenti moltissimi biglietti in vendita tra distinti e tribuna. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, fino alla giornata di ieri erano stati acquistati solamente 700 biglietti su 5000 disponibili. Un dato sicuramente inferiore rispetto alle altre società di Serie A nelle amichevoli.

(Getty Images)

I prezzi alti fissati dal Napoli

Il motivo dei pochi biglietti venduti potrebbe essere rinvenuto nei prezzi fissati per assistere al match: 30 euro le curve ed i distinti, 40 invece la tribuna. Proprio questi importi fissati potrebbero aver scoraggiato i tifosi, che probabilmente si aspettavano delle cifre più agevoli per un’amichevole. Resterà da vedere come risponderanno i sostenitori partenopei anche nelle prossime partite, dato che i prezzi stabiliti saranno gli stessi.

Alessio Landolfi