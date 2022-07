LIVE – Napoli-Adana Demirspor: le scelte ufficiali di Spalletti

[PREMI F5 PER AGGIORNARE IL LIVE]

Tra poco il fischio d’inizio del match Napoli-Adana Demirspor, in programma alle 20:30 allo stadio Teofilo Patini di Castel Di Sangro,

Formazioni ufficiali

Napoli – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Demme, Gaetano; Politano, Osimhen, Elmas

Adana Demirspor: Ertac, Svensson, Tayyip, Rodriguez, Ndiaye, Inler, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Britt.

Napoli Adana: la prima amichevole di Castel Di Sangro

Prima amichevole del ritiro di Castel Di Sangro, il secondo dopo quello di Dimaro, in Val di Sole, per il Napoli di Luciano Spalletti, che questa sera affronterà l’Adana Demirspor.

La compagine turca ha diverse vecchie conoscenze del nostro calcio: risalta agli occhi, senza ombra di dubbio, la presenza dell’ex azzurro Gokhan Inler, così come quella di Mario Balotelli e del tecnico Vincenzo Montella.

Quella contro l’Adana Demirspor è la prima delle quattro amichevoli internazionali in programma nel ritiro in terra abruzzese e sarà l’occasione per testare ulteriormente il 4-3-3 disegnato da Luciano Spalletti per questa stagione, oltre a garantire un incremento dei minuti nelle gambe.