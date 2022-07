Napoli, le prime parole di Kim: “Felice di essere qui. Ho già imparato una frase”

Tra pochissimi minuti la squadra di mister Spalletti scenderà in campo per la prima amichevole in terra abruzzese: gli avversari saranno i turchi dell’Adana Demirspor.

La squadra ospite ha numerosi volti noti al calcio italiano: il tecnico Vincenzo Montella, l’ex centrocampista del Napoli Inler e l’attaccante Mario Balotelli.

Napoli in ritiro

Sarà un bel test per gli azzurri contro una squadra di una caratura maggiore rispetto a quelle incontrate fino a questo momento.

In particolare, prima del match amichevole, ai microfoni del canale ufficiale del Napoli, ha parlato il nuovo acquisto del Napoli, il difensore coreano Kim Min-jae; di seguito le sue parole:

“Sono contento di essere qui e di aver firmato, farò del mio meglio per questo club. Prima parola imparata? ‘Forza Napoli sempre!”.

Kim

Il neodifensore del Napoli avrà l’arduo compito di sostituire il partente Kalidou Koulibaly.

La sua avventura a Napoli è cominciata stamane con il primo allenamento, curiosità è che lo stesso Spalletti ha curato in prima persona tutti i primi gesti atletici e tecnici del giocatore.

Dunque, considerando l’allenamento odierno, sarà difficile vederlo in campo quest’oggi, tuttavia, non sono da escludere possibili sorprese.