Kim ha scelto il suo numero di maglia: l’annuncio del Napoli

Kim Min-jae ha scelto il numero di maglia per la sua avventura con la maglia azzurra: vestirà il 3. Il nuovo acquisto del Napoli, come comunicato dalla società sul proprio profilo Twitter, ha deciso di prendere lo stesso numero che aveva nel Fenerbahce la stagione scorsa.

Il numero 3 lo ha indossato anche nelle avventure con lo Jeonbuk Hyundai Motors dal 2018 al 2021 e con lo Yonsei University nella stagione 2014-2015.

Iniziata ufficialmente l’avventura di Kim al Napoli

A distanza di poche ore dal tweet riguardante il comunicato ufficiale sul suo acquisto con foto annessa insieme al patron Aurelio De Laurentiis, è arrivato anche il post relativo al nuovo numero di maglia. Piccola curiosità: l’ultimo giocatore ad aver vestito il numero 3 in maglia partenopea è stato Axel Tuanzebe nella scorsa stagione, mentre il primo è stato Bruno Gramaglia nella stagione 1951-1952.

Adesso non resta che fare solamente una cosa: dimostrare ai propri tifosi il suo valore e non far sentire la mancanza di Kalidou Koulibaly. Un compito difficile, Kim Min-jae dovrà rispondere sul campo.

Alessio Landolfi