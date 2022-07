Firmato il contratto di Kim con il Napoli: i dettagli dell’accordo

Dopo gli acquisti di Khvicha Kvaratskhelia, Mathias Olivera e Leo Ostigard, approda in casa Napoli anche Kim Min-Jae. Il difensore coreano alto 1,92m arriva dal Fenerbahce per 19,5 milioni di euro e avrà l’onere di sostituire Kalidou Koulibaly, ormai giocatore del Chelsea in Premier League.

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio tramite il proprio profilo Twitter, il difensore coreano sta firmando in questi momenti con il Napoli. Il giornalista ha fornito informazioni sui dettagli del contratto: si tratta di un triennale, più opzione per altri due anni.

FOTO: De Laurentiis e Kim

Di seguito quanto scritto da Gianluca Di Marzio:

“Kim sta firmando in questi istanti il suo contratto con il Napoli: 3 anni più 2 in opzione“.

Il nuovo acquisto del Napoli si unirà ai compagni per concludere il ritiro di Castel di Sangro e preparare al meglio la prossima stagione, che avrà avvio per gli azzurri il 15 agosto 2022 contro il Verona fuori casa. Il ritiro in Abruzzo terminerà il 6 agosto e nel corso di questa settimana i giocatori saranno impegnati in ben quattro amichevoli.