“È molto importante per noi”: che elogio di Elmas per l’azzurro!

Pareggio amaro quello tra Napoli e Adana Demirspor, gli azzurri non vanno oltre il pari con una prestazione non particolarmente esaltante.

La squadra è apparsa molto affaticata e poco lucida sotto porta, tuttavia, considerando il periodo della stagione, è più che legittimo non essere brillanti dal punto di vista fisico e mentale.

Napoli-Adana

I giocatori che più si sono messi in mostra sono stati Lozano, autore del primo gol, e il nuovo acquisto Khvicha Kvaratskhelia il quale ha fornito un assist al bacio in occasione del primo gol dei partenopei.

Ha deluso invece Elmas, impiegato come esterno alto a sinistra, il macedone non è riuscito ad entrare in partita e ad incidere con le sue giocate.

In particolare, proprio Elmas ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del Napoli al termine del match; di seguito le sue parole.

“Cerco di dare sempre il meglio quando gioco a sinistra, con Mario Rui mi trovo molto bene. Lui per noi è un maestro, ci spiega le cose e noi capiamo. Si tratta di un calciatore molto importante, tra i più maturi e ci carica sempre. La concorrenza di Kvaratskhelia mi piace, è una delle cose più belle del calcio. Ballare dopo un gol? Vediamo, adesso è presto per parlarne”.