Mertens si allontana dalla Serie A: spunta una nuova destinazione!

Dries Mertens senza una squadra, e intanto il tempo scorre. C’è bisogno di prendere una decisione il prima possibile, dopo la partenza annunciata dal Napoli in maniera definitiva. Oramai per un clamoroso ritorno in maglia azzurra non ci sono più speranze, ed intanto le offerte continuano ad arrivare. Secondo quanto riportato da “La Repubblica” nell’edizione odierna, anche la Salernitana ha deciso di muovere i primi passi per l’attaccante belga: contratto da 3 milioni di euro a stagione con opzione per il secondo anno.

(Photo credit should read BENJAMIN CREMEL/AFP via Getty Images)

Possibile ritorno in patria per Mertens?

Sarebbe un vero e proprio colpo da sogno per i tifosi della squadra granata, ma al momento è tutto fermo: trattativa appena avviata e ben lontana dalla chiusura. Mertens continua ad aspettare un’offerta più prestigiosa: si è parlato di Lazio ed Inter in Serie A, ma di concreto con il giocatore non è stato fatto ancora nulla. Sempre secondo quanto riportato da “La Repubblica”, si fa sempre più probabile un suo ritorno in patria. Nei prossimi giorni il calciatore potrebbe prendere la decisione definitiva sul suo futuro.

Alessio Landolfi