Napoli, cinque candidati per risolvere il caso portiere: entro quando Spalletti vuole una decisione

L’addio di David Ospina ha lasciato un vuoto difficile da colmare per il Napoli e Luciano Spalletti, che non ha mai nascosto di preferirlo nettamente a Alex Meret. Proprio l’ex portiere dell’Udinese, come già anticipato ieri, potrebbe non rinnovare il suo contratto con il club azzurro, non avendo ancora la certezza della titolarità.

Continuano, infatti, a susseguirsi diversi nomi per affiancarlo, molti dei quali andrebbero certamente a minare il posto da titolare di Meret, che al momento è indiscusso (più che altro per mancanza di alternative).

FOTO: Getty – Napoli Meret

Stando a La Gazzetta dello Sport, al massimo entro Ferragosto Spalletti vorrà avere il sostituto di Ospina, anche perché ovviamente non si può attendere la fine del mercato per risolvere questo caso spinoso. Sarebbe troppo rischioso e, comunque, si sarebbero già giocati quattro turni di campionato.

Il preferito rimane Kepa, ma bisognerà intavolare una trattativa concreta con il Chelsea, che dovrà contribuire al pagamento dell’ingaggio. In caso di mancata conclusione, si valutano Neto – che secondo Nicolò Schira chiederebbe due anni di contratto – Trapp e Ivusic.

Rimane sullo sfondo anche Salvatore Sirigu, ma l’eccessivo temporeggiare del Napoli ha fatto intendere come certamente l’ex Genoa non sia la prima scelta.