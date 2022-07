Home » News Calcio Napoli » Colpo di scena: Meret potrebbe non rinnovare! Il nome in pole

Il calciomercato del Napoli è ormai entrato nel vivo e la questione portieri continua a tenere banco in casa azzurra.

In particolare, una vicenda spinosa in queste ore riguarda la situazione legata ad Alex Meret, il giocatore dopo una stagione vissuta all’ombra di Ospina, ha voglia di prendersi il posto da titolare tra i pali.

Ruolo da titolare che il Napoli sembra volergli affidare, ovviamente anche per stessa ammissione di Spalletti e del presidente sempre con un portiere importante al proprio fianco.

A tal proposito, sembrava mancasse davvero poco per il rinnovo di Meret tuttavia invece, Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, attraverso la Gazzetta dello Sport fa sapere che ci sono ancora dei dubbi.

Di seguito le sue parole:

“Alex Meret non ha ancora firmato il rinnovo con il Napoli. Non è da escludere che sia lo stesso Meret a spendere qualche riflessione in più. Rinnovare significherebbe avere la certezza di giocare, ora che Ospina ha cambiato aria, oppure arriverà un portiere dello stesso spessore? Il rischio c’è, anche grosso, il Napoli sta sondando piste di assoluto livello”.

“Un mese fa il primo nome era Sirigu, adesso in tanti farebbero salti di gioia se arrivasse Kepa. Il suo entourage ha parlato con il Napoli, la disponibilità è totale, il nodo ingaggio esiste con la possibilità che il Chelsea possa pagare una cospicua fetta di ingaggio. Kepa sarebbe il preferito di una lista che giocoforza deve ospitare altri candidati, compreso quel Neto che ha già dato apertura per un ritorno in Italia”.