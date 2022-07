Osimhen senza dubbi: “Il Napoli è ancora forte! Loro sono i nostri leader. Mercato? Ho parlato con De Laurentiis”

Il giovane centravanti del Napoli Victor Osimhen è stato per lungo tempo al centro di voci di mercato ed accostato a cifre esorbitanti sopra i 100 milioni di euro. Questo, infatti, era stato il cartellino fissato da De Laurentiis per poter discutere una sua partenza.

FOTO: Getty Images, Osimhen

Direttamente dal ritiro di Castel di Sangro, Victor Osimhen ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, in cui ha parlato delle sue ambizioni con questo nuovo Napoli e del suo rapporto con la città.

Di seguito un estratto di quanto dichiarato dal giocatore del Napoli al quotidiano:

“Ho vissuto momenti difficili, anche privati, ma il Napoli mi è sempre stato vicino e questa è una delle ragioni per cui sono qui e per cui gioco per la squadra e mai per me stesso. Posso migliorare sotto tanti aspetti, ma credo di meritare le cose buone che dicono di me“.

“Sono felice, sono in una bella città e in un club meraviglioso. Napoli è uno dei posti migliori per essere calciatore: qui ha giocato Diego Armando Maradona, il migliore di sempre, e considero un privilegio e un grande onore giocare nello stadio intitolato a lui“.

“Una cosa che ho capito di Napoli è che la gente è pazza per il calcio e per la squadra. Il calore e il sostegno sono veramente pazzeschi e non mancano mai“.

Le ambizioni per il prossimo anno

“La squadra è molto cambiata. Sono andati via Insigne, Ospina, Koulibaly, Mertens e Ghoulam, uomini chiave e grandi leader, e li voglio ringraziare: li adoro tutti e auguro loro solo il meglio. Ora, però, ci sono altri leader: sono felice per Giovanni Di Lorenzo, il nuovo capitano, e poi c’è Mario Rui. E tra l’altro sono arrivati nuovi giocatori bravi, determinati e tecnici che ci aiuteranno a colmare il vuoto lasciato da questi grandi campioni“.

“I nostri punti di riferimento sono Mario e Giovanni, sono loro a dare l’esempio, ma ognuno di noi, in campo, deve assumersi le proprie responsabilità“.

“In pochi credono che saremo competitivi per lo scudetto ed è un’opinione che rispetto: io, però, penso che nella prossima stagione potremo fare molto, molto meglio dell’ultima. Siamo molto motivati, abbiamo lavorato bene a Dimaro e ora continuiamo a Castel di Sangro. Il Napoli è ancora forte“.

Le parole sul mercato e sull’interesse di altri club

“Mercato? Sto bene qui e non ho mai avuto rapporti così stretti con tutti come in questo momento. Ho parlato con il presidente e mi ha rassicurato spiegandomi i progetti del club. Sono contento di quello che mi ha detto e gli acquisti fatti sono di qualità“.

Il rapporto con Spalletti

“Spalletti è un allenatore top. Ogni giorno prova a motivarmi e farmi sfruttare al massimo il potenziale che ho. È una delle ragioni per cui do sempre il massimo“.