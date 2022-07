Dove vedere Napoli-Adana in TV: Sky o DAZN?

DOVE VEDERE NAPOLI ADANA – Terzo impegno amichevole per il Napoli di Luciano Spalletti, che nella giornata di mercoledì incontrerà l’Adana Demispor, squadra del campionato turco. Si tratta della prima delle tre amichevoli di lusso in programma nel ritiro di Castel Di Sangro, che ospiterà il club azzurro fino al 6 agosto.

Oltre i turni, la compagine partenopea si misurerà con Maiorca, Girona ed Espanyol: occasioni per accrescere il minutaggio in vista dell’esordio in campionato previsto per il giorno di ferragosto, contro l’Hellas Verona allo stadio Marcantonio Bentegodi.

Prima amichevole internazionale per gli uomini di Spalletti

Nel corso del ritiro di Dimaro, in Val di Sole (Trentino), il Napoli ha affrontato in amichevole la rappresentativa di Anaune (finita sul risultato di 10-0 per i partenopei) e il Perugia (finita sul risultato di 4-1 per gli azzurri).

A Castel di Sangro, invece, è la volta di avversari internazionali. Primi tra essi, l’Adana Demirspor, allenata dal tecnico italiano Vincenzo Montella.

I turchi sono in Abruzzo già da diversi giorni, affrontando in amichevole il Pescara. Gli abruzzesi hanno battuto l’Adana per 2-1.

Si attende, inoltre, di capire quale sarà il futuro di Mario Balotelli, vecchia conoscenza del calcio italiano in forza ai turchi. Il calciatore è tenuto d’occhio dal Sion, e non sono escluse novità a stretto giro.

Gli azzurri verso la conferma del 4-3-3

Ormai il tecnico Luciano Spalletti è stato chiaro: il modulo, almeno di partenza, sarà il 4-3-3. Non è affatto escluso, dunque, che l’allenatore del Napoli testi nuovamente tale modulo in vista della sfida amichevole contro l’Adana, dove sarà possibile vedere all’opera anche i nuovi acquisti.

Luciano Spalletti

Curiosità anche per Leo Skiri Ostigard, l’ultimo arrivato in casa Napoli, e per Mathias Olivera: c’è, però, da capire se il suo infortunio è lasciato completamente alle spalle e se sarà disponibile almeno per uno scampolo di partita.

Dove vedere Napoli Adana

Dove vedere Napoli Adana in tv? La sfida tra il Napoli e l’Adana Demirspor, in programma allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro alle ore 20:30 (qui per info sui biglietti), sarà disponibile sul canale 251 del satellitare di Sky Sport.

Il match sarà visibile in pay per view, al costo di 9,99 euro. Per questo motivo, la sfida non sarà accessibile in streaming su SkyGo.