Verso Napoli-Adana Demirspor, novità su Balotelli: può accadere mercoledì

A breve inizieranno le prime amichevoli per il Napoli di Spalletti a Castel di Sangro, test importanti per capire lo stato di forma dei giocatori e rodare al meglio i meccanismi di squadra, specialmente per i nuovi acquisiti.

Il Napoli affronterà in ordine le seguenti squadre: Adana Demirspor, Mallorca, Girona ed Espanyol. Si inizia mercoledì 27 luglio quando andrà in scena l’amichevole tra il club azzurro e la squadra turca allenata da Vincenzo Montella.

Mario Balotelli (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Nell’Adana Demirspor figurano alcuni volti noti del campionato di Serie A: l’allenatore Vincenzo Montella, l’ex Napoli Gokhan Inler (attuale capitano dei turchi) ed infine Mario Balotelli. Quest’ultimo però molto probabilmente non prenderà parte al match contro il Napoli: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è molto vicino il suo trasferimento al Sion. Nei giorni scorsi, era stato lo stesso presidente del club svizzero, Christian Constantin, a confermare la trattativa, ma adesso sembra essere arrivati a un passo dalla chiusura.

A questo punto, dopo esser rimasto fuori dall’amichevole disputata dall’Adana ieri contro il Pescara, Balotelli non prenderà parte nemmeno al match contro gli azzurri. Un’assenza sicuramente importante quella dell’attaccante italiano, sia per il reparto offensivo di Vincenzo Montella, sia per lo spettacolo che avrebbe potuto offrire un giocatore con le sue qualità.

Lorenzo Golino