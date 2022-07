Di Marzio annuncia il giorno dell’arrivo di Kim al Napoli: la data

È atteso con ansia dai tifosi e dai compagni di squadra il nuovo difensore centrale del Napoli, che in questi giorni dovrebbe essere ufficializzato come nuovo acquisto ed unirsi agli uomini di Luciano Spalletti. Il coreano è stato comprato dal club di Aurelio De Laurentiis come sostituto di Kalidou Koulibaly, ormai impegnato con il Chelsea in Premier League.

Kim Min-Jae Napoli (Getty Images)

La data di arrivo in Italia

Come detto dal presidente stesso del Napoli, Kim è atteso già da giorni a Castel di Sangro, ma vi erano ancora alcuni dettagli contrattuali da limare. Sul proprio sito web l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha annunciato il giorno di arrivo in Italia del difensore.

Secondo il giornalista, l’arrivo in Italia è previsto per domani, dunque per martedì 26 luglio, ma si può incorrere in alcuni cambiamenti. Se il calciatore arriverà stesso in mattinata, allora sarà possibile procedere con le visite mediche stesso nella giornata di domani. Nel caso in cui, invece, Kim dovesse arrivare in serata, i controlli medici saranno effettuati mercoledì.