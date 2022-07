“Mertens all’Inter, le cose stanno così”: Biasin non ha dubbi!

L’interesse presunto dell’Inter per Dries Mertens, oggi salutato ufficialmente dal Napoli dopo l’addio annunciato ieri dal presidente Aurelio De Laurentiis, è tornato d’attualità in queste ore.

In particolare, l’edizione odierna de La Repubblica fa sapere che il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi sarebbe pronto a puntare su di lui come seconda punta, alla luce della conferma di Edin Dzeko. Tuttavia, l’ostacolo principale sarebbe rappresentato dall’esubero Alexis Sanchez: il cileno ha un ingaggio importante, oltre a occupare una delle caselle in attacco a disposizione dell’allenatore ex Lazio.

A fare luce sul potenziale sbarco del belga a Milano è il giornalista Fabrizio Biasin, noto per la sua vicinanza ai colori dell’Inter. Questo evidenziato sul suo profilo Twitter:

“L’Inter non ha intenzione di prendere Mertens, né qualsiasi altro attaccante. I nerazzurri devono vendere Pinamonti, poi devono sistemare Sanchez e hanno scelto da tempo le loro quattro punte: si ritengono al completo”.