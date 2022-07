Sondaggio del Napoli: il nuovo rinforzo può arrivare dal Barcellona

Dopo l’addio di David Ospina, il Napoli è alla ricerca di un portiere da poter affiancare a Meret. Negli ultimi mesi sono stati molteplici i profili accostati alla squadra partenopea e pronti a difendere i pali degli azzurri.

Mercato Napoli Sondaggio Neto (Photo by LLUIS GENE/AFP via Getty Images)

Il Napoli sta attendendo il rinnovo di Alex Meret e tra i vari portieri attenzionati da affiancargli, ci sono sia nomi più accessibili per i parametri del Napoli, come Sirigu e Vicario e sia nomi che difficilmente possono aggregarsi al gruppo azzurro, come Navas e Kepa.

Negli ultimi giorni, però, sono in rialzo le quotazioni per Neto, portiere del Barcellona, ormai fuori dal progetto tecnico dei catalani.

Secondo quanto riferito da Gianluca di Marzio, noto esperto di mercato, attraverso il proprio profilo Twitter, il Napoli avrebbe effettuato un sondaggio concreto con i blaugrana per comprendere meglio i margini della trattativa.

DI seguito le sue parole:

“Come vice Meret contatti per Neto, ex Juve e Fiorentina: fatto un sondaggio concreto“.

Poco dopo è arrivato un altro Tweet del giornalista esperto di calciomercato in cui è stato evidenziato anche l’interesse del Fulham sul portiere blaugrana.