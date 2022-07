Home » Copertina Calcio Napoli » Ritiro Castel di Sangro, diramato l’elenco dei convocati: out un giocatore in partenza

Inizia oggi la seconda tappa del ritiro azzurro: dopo Dimaro, gli azzurri continueranno la loro preparazione per la nuova stagione a Castel di Sangro.

C’è grane attesa per questa fase 2 del ritiro azzurro anche per la presenza di una serie di amichevoli di grande livello: gli azzurri affronteranno infatti l’Adama Demirspor di Balotelli, il Mallorca, il Girona e l’Espanyol nel corso della sua preparazione in Abruzzo.

Spalletti Napoli (Getty Images)

È stato diramato anche l’elenco dei convocati per Castel di Sangro. L’elenco presenta, sostanzialmente, tre differenza rispetto all’elenco di giocatori convocati per il ritiro di Dimaro. Le prima due sono ben prevedibili: manca, ovviamente, Kalidou Koulibaly, il quale è diventato un nuovo giocatore del Chelsea prima ancora di mettere piede in Trentino, mentre è invece presente il neo acquisto Ostigard.

La terza differenza sta invece nell’assenza di Michael Folorunsho, per il quale sembra oramai definito il trasferimento al Bari.

Di seguito l’elenco dei convocati pubblicato sul sito della società azzurra:

Marfella, Meret, Idasiak, Contini, Costanzo, Di Lorenzo, Juan Jesus, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui, Zanoli, Zedadka, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Ambrosino, Gaetano, Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano, Zerbin