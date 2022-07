Kim Min-Jae è del Napoli: la data delle visite mediche. C’è la clausola: cifre e dettagli

Kim Min-Jae può essere virtualmente considerato un nuovo calciatore del Napoli. Il difensore sudcoreano sarà il sostituto di Kalidou Koulibaly e andrà a completare il pacchetto arretrato dopo l’acquisto di Leo Skiri Ostigard.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, in questi minuti la dirigenza del Napoli e l’entourage di Kim Min-Jae stanno risolvendo gli ultimi cavilli contrattuali prima di firmare i contratti per poi depositarli il Lega Calcio.

Kim Min-Jae Napoli (Getty Images)

Calciomercato Napoli: fatta per Kim Min-Jae

Kim Min-Jae e il Napoli hanno trovato l’accordo totale per il trasferimento a titolo definitivo. Il difensore sudcoreano arriva dal Fenerbahçe per 19,5 mlioni di euro (il valore della clausola rescissoria) e firmerà un contratto triennale con opzione per il rinnovo per altri due anni. Inoltre, nell’accordo, sarà presente anche una clausola rescissoria da 42 milioni di euro, attivabile a partire da luglio 2024.

Nella giornata di oggi dovrebbero essere risolti tutti i cavilli burocratici e lunedì il difensore sarà in Italia per le visite mediche e per raggiungere i nuovi compagni e Luciano Spalletti nel ritiro di Castel di Sangro.