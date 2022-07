Home » calciomercato napoli » Calciomercato Napoli, su Zielinski non solo il West Ham: spunta anche un top club di Serie A

Potrebbero non essere finite qui le partenze in casa Napoli. Il calciomercato estivo ha infatti portato con sé un’aria di rivoluzione con gli addii di calciatori stimatissimi come Insigne, Ospina, Koulibaly e Mertens. Dinanzi a grandi offerte, potrebbero però essere valutate anche altre cessioni.

Da ieri, sembrano dunque esserci nuovi dubbi sul futuro di Piotr Zielinski. Sul polacco, ci sono infatti gli occhi del West Ham e il giocatore non sembra essere indispensabile per la dirigenza azzurra dopo il brusco calo avuto nella scorsa stagione, dove ha anche accumulato diverse panchine nelle ultime partite.

Foto: Getty Images- Piotr Zielinski

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, su Zielinski sembrano esserci anche gli occhi del Milan, il quale lo valuta come una possibile alternativa nel caso in cui non riuscisse a chiudere l’affare De Ketelaere.

Secondo quanto riporta il quotidiano, il Milan apprezza il polacco per il suo talento e la sua capacità di essere decisivo, nonostante la sua nota discontinuità. Il Napoli però spara alto: al West Ham infatti sono stati chiesti 40 milioni di euro. Altre possibili opzioni alternative per la trequarti del Milan sono quelle che portano a Ziyech e Zaniolo.