Interesse dalla Premier League per Lozano: la notizia sul messicano!

Sono numerose le voci di mercato che coinvolgono il Napoli, sia in entrata che in uscita. Cristiano Giuntoli nelle conferenze stampa tenutesi a Dimaro ha sottolineato quali sono le trattative realmente in corso per il club azzurro. Per quanto concerne una possibile cessione di Lozano, il ds ha dichiarato che per il messicano il Napoli non aveva ricevuto alcuna offerta.

FOTO: Getty Images, Lozano

Dalla Premier League su Lozano

L’edizione online de Il Mattino, però, riporta un interesse del West Ham. Il club di Premier League è interessato all’attaccante del Napoli ed è disposto ad avanzare un’offerta. Il West Ham, infatti, sta guardando in Serie A con molta attenzione, visionando anche Gianluca Scamacca che rientra tra i possibili obiettivi.

Il giornale riporta che, secondo rumors che arrivano dall’Inghilterra, il West Ham ha seguito il Chucky con molto interesse negli ultimi mesi. Per il club di Premier League però c’è l’ostacolo del Napoli, che difficilmente si lascerà convincere: Lozano ha un contratto fino al 2024 e per strapparlo agli azzurri servirebbero almeno 40 milioni di euro, ovvero quanto pagato nel 2019 per portarlo nella società partenopea.