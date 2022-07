Ostigard sorprende Spalletti: ottimo segnale per l’allenatore del Napoli

Dopo Olivera e Kvaratskhelia, Leo Ostigard è il terzo acquisto del Napoli, ufficializzato ed arrivato in casa Napoli negli ultimi giorni del ritiro di Dimaro. Il difensore norvegese è stato monitorato per lungo tempo dal ds Cristiano Giuntoli come quarto centrale, con l’idea che andasse ad occupare il vuoto lasciato da Axel Tuanzebe.

Il calciatore, dopo l’esperienza in prestito in Serie A con la maglia del Genoa lo scorso anno, ha voluto fortemente il ritorno in Italia ed ha richiesto al Brighton, club che deteneva il suo cartellino, la cessione al Napoli.

FOTO: Getty Images, Ostigard

No stop per Ostigard: pronto per Castel di Sangro

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Leo Ostigard ha lavorato duramente per essere al meglio della forma in vista della seconda fase di ritiro che partirà domani a Castel di Sangro. Il calciatore, infatti, non si è preso di pausa neanche uno dei tre giorni concessi da Luciano Spalletti per mettersi al pari dei compagni.

L’allenatore del Napoli ha infatti lasciato riposare i calciatori azzurri in questa settimana che separa i due ritiri, ma il neo acquisto ha preferito intensificare la propria preparazione. Ottimo segnale per il tecnico del Napoli.