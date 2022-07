Home » calciomercato napoli » Napoli, Ounas via? Possibile scambio con un obiettivo azzurro

Adam Ounas ed un futuro tutto da scrivere: le proposte di calciomercato non mancano. Il calciatore algerino è ancora incerto sulla squadra dove giocherà la prossima stagione, ed una sua partenza da Napoli non è da escludere.

Nella scorsa annata in maglia azzurra, infatti, ha trovato pochissimo spazio: raccolti solo 311 minuti in campo. Sulle sue tracce, secondo quanto raccolto da “La Nuova Sardegna”, ci sarebbe il Cagliari, dove già ha avuto un’esperienza da ottobre 2020 a febbraio 2021. Un prestito durato solamente sei mesi, visto il poco impiego da parte dell’allenatore.

Ounas al Cagliari e Nandez al Napoli?

I rossoblù hanno bisogno di rinforzi per tentare di risalire dalla Serie B, dopo la retrocessione appena avvenuta. Ounas sarà padrone del proprio destino, ma da convincere c’è anche il Napoli. Ed è per questo motivo che nella trattativa potrebbe essere inserito uno scambio con Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano è molto seguito dalla società partenopea, ma nelle ultime settimane non è mai stata avanzata l’offerta richiesta dal Cagliari di 15 milioni di euro. Al momento è solo un’ipotesi, che nei prossimi giorni potrebbe diventare concreta.

Alessio Landolfi