Inler rivela: “Il giocatore arriverà a Napoli, ho avuto contatti con la dirigenza”

Gökhan Inler, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Lo svizzero ha analizzato il momento azzurro e ha svelato un retroscena di mercato relativo a Kim Min-Jae, difensore sudcoreano, che potrebbe essere il prossimo acquisto azzurro.

Kim Min-Jae (FOTO – Getty Images)

Di seguito le sue parole:

Da cosa dipende questo umore sottotono dei tifosi? “Il Napoli è cresciuto tanto. Dal primo anno in Serie A ad oggi è sempre cresciuto e ha sempre avuto giocatori forti. Anche dopo Maradona ci sono state leggende come Hamsik, Mertens e Koulibaly. I tifosi vogliono vincere ed è giusto così. È il calcio. Si deve sempre lavorare per migliorare”.

Quanto è importante mentalmente capire quanto pesa la maglia azzurra? “Mentalmente il giocatore deve essere pronto. Napoli è una piazza dove devi vincere. Non c’è più tempo di crescere e adattarsi. È giusto così, perché certifica la crescita del Napoli. Essere pronto mentalmente è fondamentale qui a Napoli”.

Kim? “È un ragazzo che dà il massimo. È un team player, è sempre positivo, e vuole aiutare. Avrà bisogno di tempo per adattarsi a questa nuova vita, ma sotto il punto di vista della pressione è pronto. Giocare nel Fenerbache non è facile”.

Che ruolo avrà? “Secondo me se avrà un leader accanto a lui in difesa, esploderà. Un giorno anche lui sarà leader della difesa e sotto questo punto di vista deve migliorare. Credo che il Napoli lo prenderà, anche perché ho avuto anche dei contatti con la società azzurra”.