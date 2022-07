Home » calciomercato napoli » Mercato Napoli, non solo Simeone: 28 milioni per il doppio colpo

Il Napoli è in una fase delicata del suo mercato. Come intenzione di De Laurentiis, dichiarata sin da prima del gong iniziale del primo luglio, il monte ingaggi è già stato decisamente abbassato.

Cinque giocatori con contratti importanti sono già partiti, tra contratti scaduti e cessioni, tra cui i tre stipendi più alti della rosa (in ordine Koulibaly, Insigne e Mertens). L’obbiettivo è adesso riuscire a completare la rosa, senza andare a inflazionare pesantemente le riserve del club.

Hellas Verona, Giovanni Simeone e Antonin Barak (Getty Images)

Tra i profili che combaciano con questo mantra ci sono ben due giocatori dell’Hellas Verona. Si tratta dell’attaccante Giovanni Simeone e del centrocampista Antonin Barak. Entrambi non sono considerati incedibili dal club veneto e, come vi avevamo raccontano nelle giornata di ieri, sono stati per ora cercati solo dal Napoli.

Secondo quanto riportato da “L’Arena“, il d.s. azzurro Cristiano Giuntoli avrebbe già preparato un offerta congiunta per portarli all’ombra del Vesuvio: 28 milioni di euro. Sempre secondo quanto raccontato dal giornale, il Napoli avrebbe anche già trovato un accordo economico con il Cholito per un contratto triennale.

Notizia confermata anche dall’esperto di mercato Nicolò Schira, che sul proprio account Twitter è andato nei dettagli sulla trattativa che dovrebbe portare l’attaccante argentino a Napoli, specificando anche la formula dell’accordo tra i club. Di seguito il Tweet:

“Il Napoli ha scelto Giovanni Simeone come obiettivo principale per sostituire Andrea Petagna. Colloqui in corso con Verona per un prestito con obbligo di riscatto. Il Napoli ha già concordato condizioni personali con Cholito“.