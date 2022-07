Contatti avviati con il Napoli: l’attaccante arriva dalla Serie A

Il Napoli attende di conoscere il futuro di Andrea Petagna. L’attaccante ha ricevuto un’offerta dal Monza ed i due club hanno trovato una base d’accordo sul trasferimento.

Il Napoli dovrebbe a quel punto trovare un sostituto che possa dare manforte a Osimhen, titolare indiscusso. Uno degli obiettivi principali degli azzurri per questo ruolo è Giovanni Simeone. L’attaccante ex Genoa e Fiorentina, viene dalla sua migliore stagione a livello realizzativo, 17 gol, prima volta in carriera sopra i 15 in Serie A, dove gioca ormai dal 2016.

Giovanni Simeone, Hellas Verona (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

Proprio della trattativa che porterebbe il figlio d’arte argentino a Napoli ha parlato il giornalista Simone Antolini, su Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal‘. Oltre a Simeone, è stato menzionato anche Antonin Barak. Di seguito le sue parole:

“Ho avuto modo di parlare con il d.s. del Verona, Marroccu, che mi ha confermato che l’unico contatto reale per Simeone l’ha avuto con il Napoli”.

“C’è però distanza tra domanda e offerta. Il Verona chiede circa 18 milioni, mentre il Napoli non si è spinto oltre i 12/13. Il Siviglia non ha fatto recapitare offerte. L’intenzione del Verona è di cederlo quest’estate”.

“Anche per Barak il direttore sportivo mi ha confermato che l’unico contatto è stato con il Napoli. Non di più, però. Il discorso pare fosse legato a Fabian, ma i due sono molto diversi nella logistica di campo”.