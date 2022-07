Ha lasciato il Napoli: saluto da brividi per i tifosi azzurri!

Circa una settimana dopo l’annuncio ufficiale, sono arrivati anche i saluti al Napoli da parte del portiere David Ospina.

Il colombiano, arrivato a Napoli come riserva, complici le buone prestazioni e le insicurezze di Meret nelle ultime quattro stagioni si è preso di forza la porta partenopea. L’estremo difensore lascia Napoli proprio dopo la stagione che più lo ha visto come protagonista, con ben 31 presenze e 25 reti subìte. La carriera di Ospina proseguirà in Arabia Saudita all’Al-Nassr. Ecco il messaggio di addio postato qualche minuto fa dall’ex portiere del Napoli sui social network:

David Ospina (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

“Ahimè è arrivato il momento per me dei saluti e dei ringraziamenti dopo che per quattro anni a Napoli ho ricevuto tanto affetto e calore dalla gente, io ho sempre cercato di ricambiare dando il massimo di me stesso per ottenere ottimi risultati .

Ringrazio i miei compagni di squadra, lo staff tecnico, i societá e soprattutto i tifosi che mi hanno sempre sostenuto.

Un abbraccio e #FORZANAPOLISEMPRE“

Michele Larosa