Post Koulibaly, si valuta un nuovo nome: su di lui anche un top club europeo!

Continua la caccia al sostituto di Kalidou Koulibaly. L’addio del senegalese ha lasciato un vuoto difficilissimo da colmare all’interno della difesa azzurra e il ds Giuntoli sta continuando a sondare il mercato per trovare un sostituto all’altezza.

Il primo nome continua ad essere quello di Kim Min Jae, difensore coreano del Fenerbahce. La trattativa per lui non sembra essere ancora vicina alla conclusione: il Napoli, infatti, non sembra essere disposto a pagare la clausola rescissoria di 20 milioni per accaparrarsi il giocatore. Si valutano, dunque, diverse alternative.

Secondo quanto riportato dal giornalista Rai Ciro Venerato, nel corso della trasmissione La Domenica Sportiva, il Napoli starebbe valutando anche il nome di Manuel Akanji per la difesa. La trattativa non è però facile perché su di lui sembra esserci anche il Manchester United.

Confermati i problemi relativi alle altre piste: per Kim, il rischio sarebbe quello di bruciarsi uno slot per l’arrivo di un extracomunitario mentre per Diallo il problema è rappresentato dall’alto ingaggio del giocatore. Gli altri possibili nomi sono quelli di Bailly, Lindelof, Cissè e Acerbi.