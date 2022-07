Arriva il tweet di De Laurentiis: annunciato ufficialmente il nuovo acquisto del Napoli

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha ufficialmente annunciato tramite i propri canali social l’acquisto del difensore Leo Skiri Ostigard dagli inglesi del Brighton. Il nuovo difensore del Napoli era già stato presentato a sorpresa questa sera nella conferenza stampa conclusiva del ritiro di Dimaro Folgarida tenuta dal direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Ora è arrivato anche il benvenuto del numero uno azzurro. La foto pubblicato da De Laurentiis ritrae proprio il patron del Napoli e l’ex Genoa nella cornice di Dimaro, accompagnata dalla scritta “Benvenuto Leo!”.

tweet De Laurentiis Ostigard

Leo Ostigard approda al Napoli dal Brighton & Hove Albion, dopo la parentesi del prestito al Genoa negli ultimi sei mesi della scorsa stagione. Proprio in maglia rossoblù il difensore norvegese si è messe in mostra, guadagnandosi la chiamata del Napoli dopo solo 14 presenze in Serie A. Il norvegese classe 1999 avrà ora l’onere di svettare in una difesa azzurra quantomai rimaneggiata dopo l’addio del pilastro Kalidou Koulibaly.

Michele Larosa