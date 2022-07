Ostigard: “È un sogno essere qui a Napoli. Non ho ancora deciso il numero”

Anche il nuovo acquisto del Napoli, Leo Skiri Ostigard era presente questa sera alla conferenza stampa di chiusura del ritiro di Dimaro. Il difensore classe 1999 di proprietà del Brighton ma in forza al Genoa durante la scorsa stagione è stato così presentato ufficialmente alla stampa e ai tifosi azzurri. Ecco le parole del difensore norvegese:

Ostigard (Getty Images)

“Sono contento di esser venuto a Napoli. Ho giocato sei mesi al Genoa in Serie A, ma qui è diverso, è un sogno per me. Avevo già deciso di venire qui, non ho ascoltato le altre offerte”.

“Non c’è differenza tra giocare a destra e sinistra, mi metterò dove deciderà il mister”.

“Osimhen è l’attaccante più forte che io abbia affrontato in Serie A (ride, ndr)”.

“Non ho ancora deciso il numero, vedrò prima le maglie disponibili e poi deciderò. Fabio Cannavaro è il mio idolo, sono felice del paragone, ma al massimo lo farei con Paolo il paragone (ride, ndr)”.

“Sono rimasto molto sorpreso dal calore del Maradona in Napoli-Genoa, all’ultima di Insigne: il tifo azzurro mi ha emozionato molto”.

“Confronto con Koulibaly? Lui è un grande calciatore non sono venuto qui per sostituirlo. Cercherò di dare sempre il massimo, ma io sono me stesso”.

“Ho conosciuto qualcuno dei nuovi compagni, ho trovato un bell’ambiente: sono molto contento di giocare qui. L’obiettivo è quello di vincere più partite possibili”.

“Sci nordico in Trentino? Quando ero piccolo sciavo, ho fatto quattro anni di downhill, ma poi sono passato al calcio”.