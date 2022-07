Osimhen al Bayern Monaco? Risponde Giuntoli in conferenza

Victor Osimhen, nonostante gli infortuni, è stato un dei protagonisti assoluti del Napoli della scorsa stagione. A soli 23 anni l’attaccante nigeriano ha messo a segno 14 reti in 27 presenza in Serie A, in una stagione, come quella precedente del resto, vessata dagli infortuni. Proprio per questo motivo Osimhen è senza dubbio uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo, e di conseguenza un calciatore molto ambito dalle giganti del calcio.

Victor Osimhen (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Oggi Radio Kiss Kiss Napoli infatti ha lanciato la notizia di un possibile interessamento da parte del Bayern Monaco per l’attaccante del Napoli. Interessamento prontamente smentito dal ds dei partenopei Cristiano Giuntoli nella conferenza stampa di fine ritiro tenutasi questa sera a Dimaro Folgarida. Queste le parole di Giuntoli:

“Non abbiamo ricevuto offerte dal Bayern per Osimhen. Non sono arrivate offerte nemmeno per Lozano e siamo contento di tenerlo con noi, contiamo molto su di lui”.

La notizia aveva messo ansia ai tifosi, ma la smentita forte da parte di Giuntoli tranquillizza tutti: il Napoli ha intenzione di puntare forte sull’attaccante nigeriano per la prossima stagione.

Michele Larosa