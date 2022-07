Gli chiedono di Dybala: Giuntoli spiazza tutti!

Durante la conferenza stampa conclusiva del ritiro di Dimaro Folgarida tenutasi questa sera proprio in Val di Sole il ds azzurro Cristiano Giuntoli ha avuto anche l’opportunità di svelare un importante retroscena su Paulo Dybala.

La Joya, dopo la separazione dalla Juventus a parametro zero, è diventato uno dei pezzi pregiati di questo mercato estivo. L’argentino infatti è stato lungamente conteso fra Inter, Napoli e Roma, per poi scegliere nella serata di ieri proprio la squadra capitolina. L’ipotesi di un dieci albiceleste a Napoli è senza dubbio suggestiva, e il ds Giuntoli ai microfoni della stampa ha confermato il tanto chiacchierato interesse per l’argentino, spiegando però la mancanza di margini per concludere l’operazione.

Napoli Dybala De Laurentiis (Getty Images)

Ecco le parole di Giuntoli:

“Abbiamo parlato con gli agenti di Dybala, ma abbiamo capito che per noi non era un’opportunità”.

“Il mister ha detto che vorrebbe fare il 4-3-3 e Dybala non era un’opportunità per questo modulo. Il mercato è lungo e cerchiamo di sfruttare le opportunità che ci vengono incontro”.

Michele Larosa