Dybala alla Roma è la più grande sconfitta di questo Napoli

Gli addii di Insigne, Koulibaly, Mertens ed Ospina, il mancato rinnovo (almeno per ora) di Fabian Ruiz, il presidente De Laurentiis invisibile in quel di Dimaro, questi sono solo alcuni dei temi di cui si dovrebbe approfondire la gravità. Il 18 luglio 2022 il Napoli targato De Laurentiis ha subito una delle sconfitte più grandi di sempre e paradossalmente non è arrivata sul terreno di gioco.

Non prendere Dybala da svincolato è un segnale fortissimo che non deve passare assolutamente inosservato. Il fatto che l’argentino abbia scelto la Roma non può essere superato con superficialità. Il Napoli inizialmente offriva più soldi all’ex Juve e nonostante questo, la Joya ha scelto comunque i colori giallorossi. C’è un motivo? Senza alcun dubbio!

Dybala Roma: perché scegliere i giallorossi

Se Paulo Dybala ha scelto Roma e la Roma è perché il progetto presentato dalla società giallorossa lo ha convinto maggiormente rispetto a quello che avrebbe trovato a Napoli. Gli azzurri dall’altra parte avevano un asso nella manica, la partecipazione alla prossima Champions League, ma anche quest’ultima non è bastata a convincere l’attaccante. Il dover rinunciare alle pedine più importanti, le piccole contestazioni verso la società per non aver tranquillizzato la piazza in vista del calciomercato e soprattutto la fortissima impressione che quello che finora si è visto stia iniziando a scomparire sempre più.

Il colpo Dybala al Napoli sarebbe stato l’unico in grado di riaccendere la fiamma, l’unico capace di rianimare una piazza che pian piano pare stia alzando bandiera bianca. Volti delusi, polemiche e soprattutto tanto rammarico per quello che poteva essere e che invece non è stato. Oggi 18 luglio 2022 non è un giorno facile per Napoli e per i napoletani, tornare ad avere fiducia è una missione tutt’altro che semplice.

Meno soldi e più ambizioni

Un calciatore che sceglie il progetto e non pensa all’aspetto economico è uno dei segnali più forti in assoluto nel calcio moderno. Avere una visione di quello che potrà essere il tuo futuro in una squadra e scegliere quella che inizialmente ti ha offerto meno è una batosta dura da digerire. Se neanche il denaro è bastato a convincere Dybala la situazione è più grave di quello che sembra.

“Le vie del calciomercato sono infinite“, qualcuno qualche giorno fa ha recitato questa frase. Ora tocca ai tifosi credere o meno a queste parole.

Giuseppe Ferrante