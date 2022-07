Telenovela Dybala, giornata decisiva. Le due offerte di Napoli e Roma

AGGIORNAMENTO ORE 08.35: Secondo quanto riporta il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, Paulo Dybala avrebbe scelto la Roma. L’offerta decisiva è quella di un triennale pari a 6 milioni all’anno raggiungibili coi bonus. Nella notte, sarebbe arrivato il sì definitivo dell’argentino. Niente Napoli, dunque, per lui.

ORE 08.22: È un vero e proprio testa a testa quello fra Napoli e Roma per Paulo Dybala. I due club sembrano essere gli unici al momento concretamente in corsa per l’argentino, dato il passo indietro dell’Inter.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport racconta lo stato della trattativa e descrive la giornata di oggi come decisiva per la conclusione della trattativa, con la Roma che al momento sembra avanti in una corsa che però non sembra ancora conclusa.

Foto: Getty Images- Paulo Dybala

L’offerta della Roma è infatti piuttosto composita: un contratto pari a 4.5 milioni più sostanziosi bonus legati alle presenze, con l’aggiunta di una clausola rescissoria di dimensioni segrete ma probabilmente non elevata, utile a permettere al calciatore di liberarsi qualora non dovesse scattare la scintilla col club giallorosso durante la stagione.

A questa offerta, il Napoli ha risposto con una proposta economicamente superiore rispetto a quella della Roma. Non è ancora detta l’ultima parola quindi: è possibile che la giornata di oggi porti con sé anche la decisione definitiva del calciatore argentino sul suo futuro.