Sfuma l’affare Deulofeu? Le parole di Giuntoli preoccupano i tifosi

Il Napoli chiude il primo ritiro di pre-campionato e saluta Dimaro Folgarida con la conferenza stampa di Cristiano Giuntoli, che a sorpresa sostituisce Luciano Spalletti per rispondere alle tante domande dei giornalisti e chiarire le numerose situazioni di calciomercato.

Diversi i temi trattati, a partire dall’operazione sfumata per Dybala, divenuto oggi un nuovo calciatore della Roma. Il direttore azzurro, chiamato a commentare la situazione, ha spiegato le scelte della società e dell’allenatore, e i motivi che hanno portato a considerare l’argentino un’opportunità poco vantaggiosa.

Gerard Deulofeu (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Il trasferimento dell’ex Juve in giallorosso, spalancherebbe allora per molti le porte in azzurro a Gerard Deulofeu, da tempo ormai nel radar del Napoli. Tuttavia, Giuntoli ha così tenuto a precisare in conferenza: “Deulofeu? Spalletti vorrebbe giocare con il 4-3-3. Dybala avrebbe snaturato ciò che abbiamo in testa tatticamente. Stesso discorso vale per Gerard, ma il mercato è lungo ed è un’opportunità che valuteremo”.

Semplice tattica o il Napoli si sfila dalla corsa per l’attaccante spagnolo? Per il momento, le parole di Giuntoli non faranno piacere ai tifosi del Napoli.