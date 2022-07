Campagna abbonamenti e nuove maglie: c’è l’annuncio del Napoli!

Con la conferenza stampa di Cristiano Giuntoli, il Napoli chiude il primo ritiro di pre-campionato e saluta Dimaro Folgarida, con gli azzurri che domattina, al termine dell’allenamento mattutino, saluteranno il Trentino.

La squadra farà ritorno a Napoli, dove si tratterrà solo per qualche giorno, prima di ripartire sabato per Castel Di Sangro, dove agli ordini di mister Spalletti concluderà la preparazione estiva.

Nel corso della conferenza stampa di chiusura, sono state diverse le domande poste al direttore sportivo azzurro, legate soprattutto a possibili situazioni di calciomercato sia in entrata che in uscita.

Ritiro Dimaro, Luciano Spalletti

Campagna abbonamenti e magliette: le parole di Giuntoli

Tra i tanti argomenti trattati, non è mancato all’appello uno dei più discussi delle ultime giornate di ritiro: l’inspiegabile ritardo sulla campagna abbonamenti e sulle magliette della nuova stagione, al via tra meno di un mese.

Giuntoli, chiamato a commentare la situazione, non ha parlato e ha risposto Nicola Lombardo, responsabile della comunicazione del Napoli “Per adesso non ci sono ancora grandi novità, si sta decidendo quando far partire la campagna abbonamenti e quando presentare le nuove maglie, ma manca ancora un mese all’inizio del campionato: c’è tempo”.