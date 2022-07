Il Chelsea fa dietrofront: trattativa difficile per l’obiettivo azzurro

Non è ancora chiaro come sarà l’assetto dei portieri del Napoli del prossimo anno. L’unica cosa certa al momento è l’addio di Ospina, il quale ha firmato per l’Al Nassr.

Si attende l’ufficialità per il rinnovo di Meret ma, finché questa non arriva, non possono escludersi colpi di scena. Il Napoli, nel frattempo, continua a guardarsi attorno nel tentativo di acquistare un portiere di maggiore esperienza per accontentare l’esplicita richiesta di Spalletti al riguardo. I due nomi prinicipali sul banco sono quelli di Keylor Navas del Psg e di Kepa del Chelsea.

Foto: Getty Images- Kepa

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, la pista Kepa sembra essere piuttosto complicata al momento: il portiere spagnolo guadagna infatti una cifra monstre di 10 milioni all’anno e il Chelsea non intende offrirsi di dare una mano per il pagamento di suddetta somma.

In più, i Blues non sembrerebbero nemmeno così tanto interessati a liberarsi del giocatore: anzi, non sembra esserci la volontà di darlo via. Insomma, sembra probabile che Giuntoli debba rivolgere il suo sguardo su altri profili.