Altro affare sfumato per il Napoli: l’attaccante firma in Premier League

L’attacco del Napoli sembra essere tutt’altro che al completo. C’è ancora infatti da sopperire al mancato rinnovo di Dries Mertens, oltre che alla sempre più probabile partenza di Andrea Petagna. Va valutata inoltre la posizione di Matteo Politano.

Di conseguenza, tanti sono i nomi in entrata considerati dal Napoli per rimediare alle cessioni già avvenute, oltre che ad eventuali partenze future.

Armando Broja (Getty Images)

Era uno dei nomi più chiacchierati al riguardo quello di Armando Broja. L’attaccante di proprietà del Chelsea, reduce da un anno in prestito al Southampton, era entrato inizialmente nel mirino del ds Giuntoli come possibile sostituto di Victor Osimhen. Successivamente, il suo nome è ricominciato a circolare anche come possibile vice di Osimhen, in sostituzione di Petagna.

Secondo quanto riporta il giornalista e esperto di mercato Fabrizio Romano, nel futuro di Broja non ci sarà però il Napoli: l’attaccante è infatti ad un passo dal West Ham, squadra che da tempo lo seguiva. Unico possibile intoppo per la conclusione alla trattativa è quello relativo alla formula dell’affare, mentre invece è stato già trovato l’accordo col giocatore.