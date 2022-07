Napoli-Perugia: presenti un centinaio di tifosi ospiti, la situazione

Oggi alle 18:00 il Napoli scenderà in campo per il secondo test stagionale, l’ultimo che avrà luogo a Dimaro. La formazione di Luciano Spalletti affronterà il Perugia, reduce dai playoff di Serie B, per una partita sulla carta più impegnativa rispetto alla prima amichevole contro l’Anaune, squadra di Eccellenza locale, vinta dal Napoli 10-0.

Napoli Spalletti (Foto SSC Napoli)

In vista di questo match saranno presenti a Dimaro anche un centinaio di tifosi del Perugia, che arrivano in Val di Sole per sostenere la propria squadra. A raccontarlo è l’edizione oggi in edicola del Corriere dello Sport, che evidenzia come la Questura di Trento abbia attivato i radar in vista di eventuali scontri, date le antiche rivalità tra i due club.

Secondo quanto riportato sempre dal quotidiano, inoltre, da Napoli sono arrivati anche alcuni uomini della Digos per gestire eventuali situazioni di disordine pubblico.

La partita con il Perugia verrà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina ufficiale della SSC Napoli.

Le altre amichevoli in programma per il Napoli

Il 19 luglio il Napoli terminerà il proprio soggiorno a Dimaro, per poi dedicarsi alla seconda parte del ritiro a Caste di Sangro a partire dal 23 luglio. In Abruzzo saranno quattro i test a cui sarà sottoposta la squadra di Luciano Spalletti: il primo il 27 contro l’Adana Demisport, il secondo il 31 con il Maiorca, poi il 3 contro il Girona ed infine il 6 con l’Espanyol. Tutti i match avranno luogo alle 20:30.