Fischi dagli altoparlanti per coprire i cori? Decibel Bellini racconta la verità!

Ieri a Dimaro si è tenuta la presentazione della squadra azzurra per la prossima stagione di Serie A ed anche in questa occasione non sono mancate contestazioni nei confronti della dirigenza azzurra. Il malumore e lo sconforto dei tifosi è emerso anche al termine della serata, quando alcuni supporter del Napoli hanno riportato una lamentela a Decibel Bellini, speaker dello Stadio Diego Armando Maradona.

La critica mossa dai tifosi del Napoli era relativa ai rumori che provenivano dagli altoparlanti dello stadio volti a coprire i cori indirizzati ad Aurelio De Laurentiis. Atteggiamento che non è stato per nulla apprezzato dai partenopei e che più volte ha portato a lamentele e critiche.

Decibel Bellini

In un video esclusivo raccolto dalla redazione di SpazioNapoli presente a Dimaro, lo speaker Decibel Bellini spiega la situazione e dice la sua su questi avvenimenti.

Di seguito quanto detto dal vocalist dell’impianto di Fuorigrotta:

“Mentre stasera ho fatto io il deejay, allo stadio c’è tutta una situazione molto più complessa per mettere la musica. Dalla mia postazione a bordo campo la console non è vicina e non ho sentito questi fischi. Se io sapessi una cosa del genere, potrei dire la mia e dire che è una cosa da non fare, anche se non ho alcuna voce in capitolo e il presidente non sa nemmeno come mi chiamo“.

https://www.facebook.com/SpazioNapoliPage/videos/574555960844241/