Maradona nello spazio: messaggi per Diego in un satellite, il progetto

Non passa un giorno senza che si parli di Diego Armando Maradona. Il D10S ha lasciato un’impronta indelebile sul mondo, che lo rende eterno tra gli appassionati di calcio e non solo. Dopo il 25 novembre 2020 sono state promosse diverse iniziative volte a promuovere la memoria del Pelusa e tanti altri progetti ancora sono in serbo per il futuro.

Il satellite per Diego

Il giornale spagnolo TyC Sports ha reso nota la notizia che Diego Armando Maradona avrà un satellite nello spazio. Il progetto prende il nome di Barrilete Cósmico e avrà come immagine principale proprio il calciatore argentino. L’idea è quella di inviare questo satellite con migliaia di messaggi dei fan che vogliono ricordare Diego e un paio di stivaletti neri, come quelli che era solito indossare l’ex numero 10 del Napoli.

L’obiettivo è quello di raccogliere il maggior numero di messaggi, che saranno ricevuto presso la Base Aerea di Moròn, luogo da cui decollerà il satellite. Una volta nello spazio sarà inoltre possibile seguire il stellite attraverso un sistema di geolocalizzazione e una trasmissione in diretta H24.

Match for Peace e una premiazione per Maradona

Inoltre, il 10 ottobre si terrà un Match for Peace allo stadio Olimpico di Roma, al quale parteciperanno numerosi giocatori, tra grandi leggende del calcio, del passato e del presente. Secondo quanto annunciato dal Movimento Educativo Internazionale Scholas Occurrentes, Maradona riceverà un tributo in occasione di questa partita.

Tra i giocatori che hanno manifestato la propria adesione vi sono Lionel Messi, Gianluigi Buffon, Ivan Rakitic, José Mourinho, Ángel Di María, Pepe Reina e Luis Suárez.