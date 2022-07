Leo Ostigard al Napoli: spunta la data per le visite mediche

Dopo l’addio di Koulibaly il Napoli accelera le operazioni relative al mercato in entrata. In particolare, la squadra di Luciano Spalletti era alla ricerca di un quarto difensore centrale, indipendentemente dalla partenza o meno del senegalese, che andasse a riempire il vuoto lasciato da Axel Tuanzebe. Il nome in pole position è quasi sempre stato quello di Leo Ostigard, difensore norvegese di proprietà del Brighton con un’esperienza in prestito al Genoa.

FOTO: Getty Images, Ostigard

Il giovane giocatore ha voluto fortemente il Napoli, manifestando apertamente la propria volontà ad un trasferimento in maglia azzurra. Secondo quanto riportato dall’edizione oggi in edicola della Gazzetta dello Sport, Giuntoli sta cercando di accelerare la trattativa dal momento che l’inizio del campionato è imminente.

La data delle visite mediche

È ormai in dirittura d’arrivo quindi l’operazione relativa all’acquisizione di Ostigard, che, secondo il quotidiano, potrebbe arrivare a Dimaro per le visite mediche a inizio settimana, per poi cominciare ad allenarsi con la squadra a Castel di Sangro in Abruzzo.