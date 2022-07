Koulibaly arriva a Las Vegas: le prime parole del difensore al Chelsea

Kalidou Koulibaly è ufficialmente un giocatore del Chelsea ed è da poco arrivato a Las Vegas, dove il club di Londra svolge il proprio ritiro. Sul profilo ufficiale della squadra di Premier League sono state riportate le prime parole del difensore senegalese in merito alla sua emozione per la nuova avventura che lo aspetta.

Napoli Koulibaly (Getty Images)

Di seguito quanto scritto dalla società:

“Koulibaly, compagno di squadra internazionale di Edouard Mendy, rafforzerà notevolmente le nostre opzioni difensive dopo le partenze di Toni Rudiger e Andreas Christensen.

Ampiamente considerato uno dei migliori difensori centrali del calcio mondiale, il senegalese possiede tutte le caratteristiche richieste da un difensore moderno d’élite. È un grande lettore del gioco, una minaccia da rete, e anche abile nel possesso palla, a suo agio nel portare fuori la palla o nel giocare passaggi progressivi per mettere la sua squadra in attacco. Durante i suoi otto anni al Napoli è stato schierato nella difesa a tre e a quattro.

Il capitano del Senegal, Koulibaly è un leader naturale con un carattere forte. Ha molta esperienza nella sfida per titoli nazionali e internazionali e si unisce ai Blues in vista della campagna 2022/23 con l’obiettivo di fare proprio questo“.

Le prime parole di Koulibaly

“Sono molto felice di essere qui con questa squadra. È una grande squadra nel mondo e il mio sogno è sempre stato quello di giocare in Premier League. Il Chelsea ha provato a prendermi nel 2016, ma non ce l’abbiamo fatta.

Ora, quando sono venuti da me, l’ho accettato perché volevano davvero che andassi in Premier League a giocare per loro. Quando ho parlato con i miei buoni amici Edou e Jorginho, hanno reso la mia scelta più facile, quindi sono davvero felice di essere con voi oggi.

Voglio ringraziare i fan perché ne ho visti molti a Londra e sull’aereo tutti erano felici che io fossi qui. Quindi voglio ringraziarli e spero che la stagione sarà davvero buona e che daremo dei bei momenti ai fan“.

L’elogio del presidente del Chelsea

Todd Boehly ha dichiarato: “Kalidou Koulibaly è uno dei difensori d’élite del mondo e siamo lieti di dargli il benvenuto al Chelsea. Un grande leader e un giocatore di squadra esemplare, Kalidou porta una ricchezza di esperienza e attributi che andranno a beneficio della nostra squadra e del club nel suo insieme“.