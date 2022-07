Infortunio Deulofeu: il giocatore chiede il cambio dopo 10 minuti!

Gerard Deulofeu in questa sessione di calciomercato è sicuramente uno dei nomi più accostati al Napoli. L’attaccante spagnolo in forza all’Udinese, è un profilo che piace molto al Napoli che lo ritiene il profilo adatto per duttilità e costo dell’investimento alle capacità e alle richieste del Napoli.

Soprattutto all’inizio dell’estata, nel mese di giugno, il giocatore sembrava essere vicinissimo al club di Aurelio De Laurentiis, poi le trattative con l’Udinese hanno subito una brusca frenata, con il Napoli che ha messo in stand-by l’operazione.

Nelle ultime ore però, sembra il Napoli si sia riavvicinato al club di Pozzo e riavviato i contatti per riaprire la trattativa. Oggi l’Udinese nel frattempo era impegnata in amichevole contro l’Union Berlino e Deulofeu è partito titolare.

Deulofeu fermo dopo l’infortunio

Lo spagnolo al 13′ dopo essere rimasto vittima di un contrasto di gioco ha chiesto immediatamente il cambio per un problema al piede destro. Una volta arrivato in panchina, il giocatore ha subito tranquillizzato il tecnico dei friulani spiegando che non fosse nulla di grave ma che ha preferito non rischiare trattandosi solo della prima amichevole di stagione. Al suo posto il tecnico Sottil ha fatto entrare Nestorovski.