Spalletti gli ha telefonato: può arrivare a Napoli

L’addio di Koulibaly non sarà facile da sostituire per il Napoli. Il franco senegalese è sicuramente uno dei centrali più forti al mondo e in questi anni è stato il punto di forza degli azzurri. Il club di Aurelio De Laurentiis sonda il terreno per più profili, settimana prossima dovrebbe arrivare l’ufficialità di Ostigard che naturalmente non può essere l’unico innesto per sostituire il numero 26.

Negli ultimi giorni si è parlato molto dell’interesse del Napoli per il sudcoreano del Fenerbahce Kim Min-Jae o Diallo del Psg. Entrambi i profili piacciono molto, sul primo però c’è forte l’interesse del Rennes che ha anche trovato l’accordo con il club turco e sembra ad un passo da chiudere l’accordo. Per il giocatore del Psg invece il Napoli resta vigile ed in attesa dei prossimi sviluppi.

C’è però un altro nome che gli azzurri pare stiano sondando ed è quello di Stefan De Vrij in scadenza nel 2023 con l’Inter e che potrebbe essere il sacrificato in difesa per favorire l’acquisto di Bremer dal Torino. Marco Barzaghi, giornalista di Sport Mediaset ha parlato dell’interesse del Napoli per il giocatore olandese ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli:

De Vrij(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

“C’è stata una chiamata di Spalletti per prendere De Vrj, che lo ha avuto all’Inter. L’Inter sarebbe anche disposta a perderlo per una cifra vicina ai 15 milioni di euro“