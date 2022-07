Home » News Calcio Napoli » Piace al Napoli: offerta dalla Bundesliga per il centrocampista

Il Napoli è alla ricerca di nomi nuovi sul calciomercato per regalare a Luciano Spalletti una rosa sempre più pronta per l’inizio della stagione. Ci sono ancora diversi calciatori che possono lasciare la squadra e Cristiano Giuntoli sta provando a lavorare a nomi nuovi in entrata.

Calciomercato Napoli Thorsby (Getty Images)

Calciomercato Napoli: offerta dalla Bundesliga per Thorsby

Il profilo di Morten Thorsby è stato attenzionato anche dal Napoli che nei mesi scorsi ha tentato l’approccio con la Sampdoria. Il norvegese è uno degli uomini migliori del club blucerchiati che non vorrebbe privarsene, se non per offerte importanti.

Secondo quanto riferito dal giornalista esperto di mercato, Nicolò Schira, sulla tracce di Morten Thorsby c’è l’Union Berlin. Il club della capitale tedesca ha deciso di approfondire i discorsi con la Samp, portando una prima offerta da 3,8 milioni di euro. Primo no del club ligure che, però, si aspetta un rilancio. Napoli ormai defilato sulle tracce di Thorsby, sarebbe potuto essere un’idea dell’ultima ora di mercato in caso di urgenza ma ora il suo approdo in azzurro sembra ancora più distante.