ULTIM’ORA – Ostigard è del Napoli: visite mediche e firma

Il Napoli prende Leo Skiri Ostigard come nuovo difensore. L’ex Genoa è tornato al Brighton al termine della stagione e Cristiano Giuntoli ne ha approfittato per strapparlo al club inglese. Dopo una lunga trattativa, l’affare è stato completato e presto Luciano Spalletti avrà un nuovo difensore con cui lavorare.

Ostigard Napoli (Getty Images)

Calciomercato Napoli: Ostigard domani a Dimaro

Leo Skiri Ostigard molto presto sarà un nuovo calciatore del Napoli. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, nella giornata di oggi ha svolto le visite mediche in gran segreto ed è pronto a firmare il contratto che lo unirà agli azzurri per le prossime stagioni. Il trasferimento avverrà a titolo definitivo per la cifra di 5 milioni di euro più 3 milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

Nella giornata di domani il difensore norvegese sarà a Dimaro e si metterà sin da subito a disposizione di Luciano Spalletti. Ostigard è il terzo acquisto del Napoli: si unisce a Mathias Olivera e a Khvicha Kvaratskhelia. Ostigard, numericamente, prende il posto lasciato vuoto da Axel Tuanzebe: ora si attende lo scatto per il sostituto di Kalidou Koulibaly.