Adani elogia Kvaratskhelia: “È diverso da Insigne, vi spiego perché”

Il nuovo acquisto del Napoli Khvicha Kvaratskhelia era l’esordio più atteso in campo a Dimaro e non ha deluso le aspettative nel corso della gara amichevole disputata dal Napoli contro l’Anaune. Tenendo ovviamente contro del calibro dell’avversario, il georgiano ha comunque lanciato buoni segnali ed ha attirato su di sé l’apprezzamento dei tifosi e non solo.

Khvicha Kvaratskhelia

Le parole di Daniele Adani

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l’ex difensore dell’Inter Daniele Adani, ha parlato proprio del nuovo calciatore del Napoli, elogiando le sue caratteristiche tecniche.

Di seguito un estratto delle sue parole:

“Il georgiano è in assoluto, tra i volti nuovi non ancora con lo status di big della nostra prossima Serie A, quello da cui mi aspetto un impatto immediato sul nostro campionato. Ha un senso innato per il gioco“.

“È ben disposto al sacrificio, alla rincorsa, al pressing, nonostante sia un piacere vederlo poi con la palla nei piedi. A Napoli molti credono che sia arrivato semplicemente l’erede di Insigne sulla fascia sinistra“.

“In realtà, questo georgiano è un calciatore diverso, meno relegato a un ruolo specifico, tanto che in nazionale fa spesso anche la punta, tra l’altro segnando parecchio. È calcisticamente intelligente, oltre che molto dotato“.