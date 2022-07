Home » Copertina Calcio Napoli » Napoli, nuova speranza per Kim Min-Jae? Parla il tecnico del Rennes

Napoli e Rennes si danno battaglia per Kim Min-Jae. Il difensore centrale sudcoreano del Fenerbahçe è al centro di numerose voci di calciomercato che vedono protagonisti gli azzurri e il club transalpino. Ieri sera si è entrati nella fase più calda della trattativa e il Napoli sembrava essere stato anticipato dal club francese per il difensore.

Accordo sì o accordo no? Ancora nulla di ufficiale e ancora tutti in bilico, anche se in casa Napoli, secondo i racconti delle ultime ore, sembra esserci molta sfiducia.

Kim Min-Jae Napoli (Getty Images)

Kim Min-Jae, Genesio (Rennes): “Ancora non è chiusa”

Il Rennes sembrava aver fatto lo scatto decisivo per anticipare il Napoli e prendere Kim Min-Jae. E anche ora il club francese sembra molto più avanti rispetto agli azzurri ma Bruno Génésio , in conferenza stampa, ha frenato sulla trattativa.

“Mi infastidisce che non siano ancora arrivati i difensori che ci servono, visto che il campionato sta per iniziare. Ma il mercato è molto complicato e bisogna essere pazienti. Kim? Sono ancora fiducioso, lo stiamo aspettando. La trattativa sta andando abbastanza bene, ma senzs l’ufficialità dobbiamo stare molto attenti”.